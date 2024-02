O longo caminho de pacientes de doenças raras até tratamento

Só no Brasil estima-se que pelo menos 13 milhões de pessoas tenham alguma delas — é a mesma quantidade dos pacientes de diabetes. Devido à própria diversidade de doenças, não há como chegar a um total de quantos não são diagnosticados — mas especialistas acreditam que sejam a maioria. "Não conseguimos mensurar de forma correta para responder as duas perguntas, pois não há um cadastramento dos acometidos neste momento", afirma Regina Próspero, CEO do Instituto Vidas Raras.

Calcula-se que, dentre todos os tipos de doenças raras, 30% dos pacientes morrem antes dos cinco anos de idade. "75% delas afetam crianças, 80% têm origem genética e 90% delas não têm cura, mas podem ter um tratamento", acrescenta Próspero.

"E, quando se considera as doenças genéticas, 99% delas são doenças raras", frisa a bióloga geneticista Liya Regina Mikami, da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná e coordenadora do grupo de pesquisas Investigação Molecular de Patologias. "É importante salientar que esse total de doenças raras pode ser ainda maior, pois devido à sua raridade e variabilidade clínica, muitos afetados não são diagnosticados."

Ela lembra que, embora a lista seja grande, algumas dessas doenças são um pouco mais conhecidas do público em geral, como a atrofia muscular espinhal, a hemofilia e a esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Longo caminho do diagnóstico ao tratamento

Pacientes com enfermidades raras enfrentam dificuldades que vão do diagnóstico ao tratamento em si. "Muitas vezes é uma odisseia diagnóstica", diz Oliveira Filho. "Como as patologias são incomuns, eles chegam nos médicos de serviços primários e não têm o reconhecimento da doença. Então é uma caminhada longa."