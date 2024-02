Partido Verde alemão vira bicho papão dos agricultores

Vice-chanceler Habeck: "Palavras tornam-se ações"

Os extremistas de direita estão especialmente empenhados em fomentar raiva contra o ministro da Economia e vice-chanceler federal, Robert Habeck, do Partido Verde. Os fazendeiros miraram em Habeck e os extremistas se uniram a eles para atacar o político.

Habeck falou sobre os ataques ao seu partido em uma reunião dos verdes em 27 de fevereiro: "A brutalização é a arma do populismo. Exagerar os problemas que um país tem de resolver de tal forma que as pessoas só possam gritar umas com as outras e as soluções não sejam mais possíveis." O objetivo final, disse, é prejudicar a democracia.

Ao alertar para os riscos desse incitamento, especialmente nas redes sociais, Habeck afirmou recentemente que "palavras tornam-se ações" – referindo-se ao assassinato em 2019 do político da União Democrata Cristã (CDU) Walter Lübcke, morto porque apoiava as políticas de asilo da então chanceler federal Angela Merkel. O atirador era um extremista de direita que havia se radicalizado na internet.

Mas por que os verdes estão sendo visados? Habeck tem uma teoria: "Populistas não atacam outros populistas. Em vez disso, eles vão atrás daqueles que estão buscando consensos". Ele diz que os verdes ajudaram a tornar a Alemanha mais progressista nas últimas décadas, e que a entrada do partido no governo, resultante do seu sucesso político, provocou seus detratores.

Os principais políticos da legenda alertam que a Alemanha pode ser ameaçada pela divisão e polarização. Habeck disse que é isso que torna as recentes manifestações nacionais em prol da democracia e contra o extremismo de direita tão importantes: "E é por isso que não estou com medo", afirmou.Autor: Hans Pfeifer