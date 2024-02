Representatividade negra importa

Nessa semana, uma loja de brinquedos de um shopping da zona Sul do Rio de Janeiro fez uma montagem em sua vitrine na qual uma boneca negra fazia par com uma boneca macaco, enquanto outras duas bonecas brancas ficavam do outro lado de uma banheira de plástico. Não é preciso ser muito letrado para entender a mensagem que a loja estava passando. A correlação entre pessoas negras e primatas é uma das imagens mais antigas do racismo. E sou capaz de apostar que todos nós já deparamos com essa imagem ao menos uma vez na vida.

O pessoal que não gosta muito do que costumo escrever aqui vai logo dizer: "mas você vê racismo em tudo! Eram só bonecos na vitrine de uma loja de brinquedo". E esse é justamente o problema. Estamos mais acostumados a conectar a experiência negra à ideia de primitivo e de primatas do que a ler, estudar e conhecer os feitos de personagens negros.

É chocante constatar que para boa parte da sociedade brasileira é natural que bonecas negras sejam equiparadas a bonecos de macacos, ao mesmo tempo em que essa mesma parcela da sociedade é incapaz de pensar em nomes de pessoas negras da nossa história.

Desumanizar e silenciar a história negra são duas faces da mesma moeda chamada racismo. E, como vimos, esse processo começa na mais tenra idade.

Das tantas coisas que precisamos na luta antirracista, a ampliação de repertório ocupa um lugar de destaque. É claro que sozinha a representatividade não conseguirá nem fazer cócegas na monstruosidade do racismo. Mas sem representatividade, não sei ao certo como podemos organizar qualquer proposta de mudança.

Não se trata de copiar o modelo dos Estados Unidos, mesmo porque no Brasil o mês de novembro já se consolidou como Mês da Consciência Negra, graças à luta histórica dos nossos movimentos negros. Trata de aproveitarmos todas as oportunidades que temos (e criar as que não temos) para desconstruir a lógica racista, ampliando nosso repertório sobre as experiências negras (e de outros grupos racializados) no tempo e no espaço.