Alemanha debate reforma para proteger sua Suprema Corte

"Seria possível realizar o chamado court-packing – em outras palavras, simplesmente nomear juízes adicionais ou criar câmaras adicionais com seus próprios juízes, por exemplo", acrescentou. "Há maneiras de melhorar isso e, de fato, o consenso é de que é necessário fazer alguma coisa."

Mas Stefan Martini, pesquisador em direito público na Universidade de Kiel, considera que, embora as reformas possam parecer razoáveis, os legisladores precisam ter um pouco de cautela. "Eu seria muito cuidadoso", disse ele à DW. "Certamente faz sentido inscrever algumas das regras sobre o Tribunal Constitucional na Lei Básica, mas eu as limitaria a regras muito fundamentais."

Martini avalia que as regras que limitam os mandatos dos juízes e os proíbem de serem reeleitos fazem sentido, mas tem "sentimentos contraditórios" sobre exigir maiorias de dois terços para selecionar juízes. "Porque se você fizer isso, terá que descobrir como contornar os bloqueios parlamentares", disse. "E não há uma solução perfeita para isso – seja outro ramo do governo assumindo a responsabilidade, seja um painel de juízes, isso traria menos legitimidade democrática."

A recente crise provocada pela reforma judicial na Polônia estimulou muitos advogados na Alemanha a pesquisar maneiras de proteger o Tribunal Constitucional alemão. A crise polonesa, que provocou protestos em massa, teve início em 2015, quando o Partido da Lei e da Justiça (PiS) foi acusado de fazer court-packing após assumir o poder. Com maioria absoluta no Parlamento, a legenda alterou as leis que regem o Tribunal Constitucional e nomeou cinco novos juízes.

Em 2019, o governo do PiS também criou uma nova câmara da Suprema Corte da Polônia, chamada Câmara Disciplinar, e alterou a lei para permitir que o governo nomeasse e demitisse o presidente da corte. As reformas sofreram um revés em 2019, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que elas violavam a legislação da UE e prejudicavam a independência do Judiciário.

Na Polônia, o Tribunal Constitucional lida com disputas envolvendo a constitucionalidade de leis e tratados e a atividade de órgãos públicos e partidos, enquanto a Suprema Corte é o tribunal mais alto do país que dá a palavra final em todas as áreas do direito.