As novas incursões do Grupo Wagner na Líbia - Sob a liderança do novo general do grupo mercenário russo, Andrei Averyanov, Moscou trata de expandir influência no país africano. O que isso significa para a transição democrática?Anos de guerra e caos, um impasse político contínuo, enchentes devastadoras em setembro do ano passado e a ausência de uma via democrática tornaram a Líbia propensa à influência de milícias estrangeiras, como o Grupo Wagner.

O grupo mercenário russo está presente no país africano desde 2018.

No entanto, de acordo com um relatório recente do grupo de reflexão militar Royal United Services Institute, ou Rusi, com sede em Londres, a Rússia está prestes a intensificar ainda mais tais esforços sob a forma de uma "Entente Roscolonial" – um grupo de nações que busca ativamente ajudar a Rússia – no Oriente Médio e na África.