Brasil registra mais de 1 milhão de casos de dengue em 2024

Historicamente, os picos das epidemias de dengue costumam acontecer entre os meses de março e abril, mas neste ano alterações na temperatura e no período de chuvas provocadas pelo aquecimento global e os sorotipos da doença em circulação impulsionaram mais cedo o aumento de casos. No mesmo período do ano passado, o país registrou 207 mil casos de dengue.

A marca de 500 mil casos prováveis havia sido superada em 12 de fevereiro. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, projeta que o Brasil poderá ter neste ano o dobro de casos de dengue registrados em 2023, que chegou a 1.658.816 casos.

Situação de emergência e hospitais lotados

Sete unidades da federação (Minas Gerais, Acre, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal) e 154 municípios já decretaram situação de emergência em saúde pública por causa do alto número de casos de dengue, o que permite solicitar recursos extras do governo federal para o combate à doença.

No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha afirmou que tanto a rede de saúde pública como privada entraram em colapso pelo alto número de casos da doença. Um dos pacientes que tiveram dificuldade ao buscar assistência médica é Januário da Cruz Silva, de 61 anos. Ele trabalha com um caminhão de mudanças, mas há quase uma semana teve de parar com os serviços por conta da dengue. Silva recorreu à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, do Paranoá, região administrativa no DF, depois de procurar, sem sucesso, atendimento médico em um hospital.

"Fui sábado ao posto de saúde, fiz hemograma e constatei estar com dengue. Fui, então, encaminhado para o Hospital do Paranoá. Fiquei quase cinco horas lá, mas acabei não sendo atendido porque, como praticamente não havia médicos, eles só atendiam quem tinha pulseira vermelha de emergência", disse ele à Agência Brasil.