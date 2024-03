Como voluntários combatem invasão biológica em Florianópolis - Cerca de 420 mil pínus foram retirados das dunas da Lagoa da Conceição. Estudo indica que espécies exóticas invasoras causam prejuízos de até R$ 14 bilhões por ano no Brasil.Cortando pínus com uma motosserra no Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Alexandre Deschamps Schmidt, 40 anos, já foi chamado para a briga por moradores da região. Mas ele costuma andar com uma autorização do órgão ambiental e com uma lei municipal para mostrar que aquelas plantas são de uma espécie exótica invasora (EEI) e prejudiciais ao meio ambiente. "Depois de explicar, a maioria entende", conta. O engenheiro ambiental é voluntário em um projeto que já retirou cerca de 420 mil espécimes da unidade de conservação.

Segundo o Relatório Temático sobre Espécies Exóticas Invasoras, Biodiversidade e Serviços Ecossistêmico, publicado nesta sexta-feira (01/03) pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES), iniciativas de engajamento da sociedade brasileira para combater as invasoras ainda estão aquém da necessidade. Mas uma das experiências mais duradouras e exitosas, aponta o estudo, é o controle dos pínus e a restauração da restinga nas dunas do parque de Florianópolis.

O projeto iniciou em 2010. Uma vez por mês, cerca de 15 a 20 voluntários, entre eles, pesquisadores, estudantes e biólogos, passaram a fazer expedições na unidade de conservação para cortar os pínus, usando motosserra e serras manuais ou mesmo arrancando as plantas menores com as mãos. Um estudo publicado em 2018 na Biological Invasions mostrou que, se não houvesse nenhuma iniciativa no local, um terço do parque de pouco mais de 700 hectares estaria tomado pelas árvores invasoras em 2028.