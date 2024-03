É possível construir navios de cruzeiro com emissão zero? - Falta de combustíveis alternativos e custos mais baixos levam empresas a minimizarem esforços para reduzir emissões de CO2. Setor precisaria investir pesado para dar impulso à produção de navios movidos à energia limpa.Quando o navio de cruzeiro MSC Euribia, com capacidade para 6.327 passageiros, realizou a viagem de quatro dias entre Saint-Nazaire, na França, até Copenhagen no ano passado, a MSC Cruzeiros celebrou o que chamou de "o primeiro cruzeiro com emissão zero de gases causadores do efeito estufa" .

A empresa suíça investiu pesado para financiar 400 toneladas de gás natural orgânico liquefeito para a viagem altamente mediatizada."O primeiro cruzeiro climaticamente neutro da indústria marca mais um passo importante no nosso caminho para as emissões zero", disse Pierfrancesco Vago, presidente executivo da divisão de cruzeiros do grupo MSC.

Mas, teria sido isso um sinal real de tempos mais favoráveis ao meio ambiente na indústria naval ou apenas uma cara peça de publicidade?