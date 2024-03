Militar mata quatro pessoas no norte da Alemanha - Soldado de 32 anos atirou e matou um homem, duas mulheres e uma criança de três anos. Motivo não está claro, mas indícios apontam para crime familiar. Ele se entregou após a chacina.Um soldado da Bundeswehr (Forças Armadas Alemãs) foi preso nesta sexta-feira (01/03) suspeito de matar a tiros quatro pessoas, entre elas uma criança, no estado alemão da Baixa Saxônia,no norte do país.

O homem de 32 anos se entregou em um quartel da Bundeswehr logo após cometer os crimes em duas comunidades do distrito de Rotenburg. A motivação ainda não está clara.

De acordo com informações iniciais da polícia, o suspeito teria disparado em uma casa em Scheeßel, por volta das 3h30 desta sexta, matando duas pessoas, uma mulher de 55 anos e um homem de 30 anos.