Musk processa empresa dona do ChatGPT por lucrar com IA

Musk deixou o conselho da OpenAI em 2018 e em várias ocasiões pediu regulamentação sobre IA. No ano passado, ele esteve no grupo de políticos, especialistas, acadêmicos e empresários do setor tecnológico que pedia uma pausa de seis meses no desenvolvimento de sistemas mais poderosos que o GPT-4 da OpenAI, citando grandes riscos para a humanidade.

Desde a sua estreia, o ChatGPT tem sido adotado por empresas para uma ampla gama de tarefas, desde resumir documentos até escrever códigos de computador, desencadeando uma corrida entre grandes empresas de tecnologia para lançar suas próprias ofertas baseadas em IA generativa.

le (Reuters, ots)