Berlim exige investigar mortes em entrega de ajuda em Gaza - Ministra do Exterior declara que Exército israelense precisa esclarecer acontecimentos que resultaram nas mortes de civis durante chegada de um comboio de ajuda alimentar na Faixa de Gaza.A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, exigiu nesta sexta-feira (01/03) que faça Israel uma investigação completa sobre as mortes de dezenas de habitantes da Cidade de Gaza durante a chegada de um comboio de ajuda alimentar.

"O Exército israelense precisa esclarecer integralmente como se deram o pânico em massa e os disparos", declarou Baerbock. Ela também defendeu mais entregas de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza e um cessar-fogo. A população do território palestino está "mais perto de morrer do que de viver. Mais ajuda humanitária deve chegar. Imediatamente."

Ela considera um cessar-fogo humanitário necessário para que os reféns israelenses sejam libertados, para que "não morra ainda mais gente em Gaza" e que "ajuda possa ser distribuída com segurança".