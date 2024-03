Interceptadas discussões de militares alemães sobre Ucrânia

As fontes oficiais evitam até agora falar de espionagem. Um dos assuntos discutidos é se mísseis de cruzeiro Taurus seriam capazes de destruir uma ponte – uma aparente alusão à nova ligação entre a península da Crimeia, sob ocupação russa, e o território do país invasor, através do Estreito de Kerch.

Os altos oficiais também debatem como militares alemães poderiam fornecer aos ucranianos informações sobre alvos, sem aparentar estarem diretamente envolvidos no conflito com a Rússia. Há ainda referência a "pessoal in loco" do Reino Unido, em conexão com a mobilização de mísseis de cruzeiro Storm Shadow fornecidos pelo país a Kiev.

"Prova de guerra híbrida do Ocidente"

O presidente do grêmio de controle do Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão), Konstantin von Notz, comentou ao serviço de notícias Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Se ficar constatado que essa história é verdade, seria um incidente altamente problemático." O político verde acrescentou ser preciso determinar "se este é um incidente isolado ou um problema estrutural de segurança".

Falando à emissora de direito público ZDF, o vice-presidente do comitê, Roderich Kiesewetter, da União Democrata Cristã (CDU), de centro-direita, disse crer que a Rússia vazou a interação para pressionar Berlim a não fornecer os Taurus para a Ucrânia: "Um número de outras conversas terá certamente sido interceptado e talvez será revelado mais tarde para beneficiar a Rússia", antecipou.

Até o momento Scholz tem se recusado a disponibilizar os Taurus para a defesa contra os russos. Poucos dias atrás, argumentou que o alcance das armas e a provável necessidade de assistência por soldados da Bundeswehr eram problemáticos, podendo ser interpretados como uma participação indireta na guerra.