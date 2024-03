Síndrome de Hellp: um grande risco para gestante e bebê

Lá, após mais exames, Lisa foi transferida às pressas para um hospital regional maior. Ao chegar, ela teve uma convulsão. Ela foi levada para a cirurgia para realizar o parto.

Dois dias depois, ela acordou ao lado do filho, Angus, e recebeu a notícia de que enquanto ela estava dormindo, seu fígado havia se rompido – uma complicação muito rara de uma forma de pré-eclâmpsia grave denominada síndrome de Hellp,

"Hellp" é a sigla em inglês para hemólise (H), aumento das enzimas hepáticas (EL) e redução na contagem de plaquetas (LP). Hemólise significa que as células vermelhas do sangue estão se rompendo, enquanto a elevação das enzimas hepáticas indica uma lesão no fígado.

"Não compreendemos completamente por que cada uma dessas coisas acontece", comenta Brian Brocato, médico e professor de medicina materno-fetal da Universidade do Alabama. Os médicos suspeitam ser uma consequência do processo de pré-eclâmpsia que apresenta uma taxa de sobrevivência de 50% para as mães.

Sinais sutis da síndrome de Hellp

Os bebês também correm riscos: nascidos entre 23 e 24 semanas são tão pequenos e frágeis que frequentemente não conseguem sobreviver. Angus, o filho de Lisa, viveu apenas sete dias.