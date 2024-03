O que é o míssil Taurus, desejado pela Ucrânia

O Taurus é usado contra qual tipo de alvo?

A Força Aérea Alemã fala em "alvos de alto valor" (high value target, na terminologia militar), como bunkers ou postos de comando a partir dos quais as tropas inimigas realizam operações. O Taurus é capaz de superar paredes grossas consecutivas de concreto reforçado. Para isso, o míssil sobe abruptamente pouco antes do alvo e o ataca de cima, num mergulho vertical com alta energia cinética.

Antes que a ogiva propriamente dita exploda, uma carga moldada explode e faz um buraco na parede do bunker. Por esse buraco penetra o chamado penetrador de metal, que pesa 400 quilos, e que usa sensores para medir a resistência que precisa superar. Isso permite ao Taurus penetrar em vários andares de um bunker antes que a ogiva exploda.

Como o Taurus chega ao seu alvo?

O Taurus usa quatro sistemas de navegação separados para manter o curso. O sistema GPS, baseado em satélite, é protegido contra tentativas de interferência. No que é conhecido como navegação de referência de terreno, o Taurus examina o solo e o compara com dados armazenados anteriormente.

Usando sensores de imagem, o Taurus também pode usar pontes, rios ou cruzamentos de estradas para se orientar. Além disso, o Taurus pode determinar a própria posição ao medir constantemente seu próprio avanço.