Retomadas negociações para cessar-fogo Israel-Hamas - Meta das conversas no Egito, incluindo representantes de Catar e EUA, seria uma trégua antes do feriado muçulmano Ramadã. Segundo fonte americana, Tel Aviv já teria aceitado a proposta, e "a bola está no campo do Hamas".Delegações internacionais chegaram neste domingo (03/03) à capital egípcia, Cairo, para retomar as negociações entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, que controla parte da Faixa de Gaza. A meta é uma trégua de seis semanas.

Fontes palestinas confirmaram a chegada de representantes do Catar e dos Estados Unidos, bem como de uma equipe de negociação do Hamas, que no entanto seria chefiada pelo número dois da organização, Jalil al Hayya, e não pelo líder do gabinete político do grupo, Ismail Haniyeh.

Até o momento não foi possível confirmar a presença de uma delegação israelense, apesar de fontes egípcias de alto escalão, citadas pela emissora de televisão Al Qahera News, terem garantido que a nova rodada de conversas no Cairo teria a participação de "todas as partes".