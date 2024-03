Trump vence primárias republicanas em Idaho, Missouri e Michigan - Ex-presidente supera rival Nikki Haley por ampla margem e avança para ser o candidato republicano. Indicação pode ser garantida na chamada superterça.O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu mais um passo para se tornar o candidato presidencial do Partido Republicano ao vencer as primárias do partido nos estados de Missouri, Michigan e Idaho neste sábado (02/03).

Trump levou todos os delegados em jogo neste sábado, elevando sua contagem para 244, contra 24 da ex-embaixadora da ONU e ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley. Um candidato precisa garantir 1.215 delegados para conquistar a indicação republicana.

Até aqui, o ex-presidente venceu todas as disputas estaduais antes da chamada superterça da próxima semana, quando os eleitores de mais de 15 estados dos EUA escolherão seu candidato preferido de cada partido. Em jogo estão 874 delegados.