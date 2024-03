"A cada sete crianças, uma é obesa no Brasil" - País tem 14,2% de crianças de zero a cinco anos com excesso de peso ou obesidade, quase três vezes mais que a média global. Consumo de ultraprocessados é o maior vilão, afirma pesquisador em entrevista à DW.O número de crianças com excesso de peso e obesidade no Brasil é quase três vezes maior que a média global. Segundo dados do Ministério da Saúde, 14,2% das crianças de zero a cinco anos viviam nesta situação em 2022, enquanto que, no mundo, a taxa é de 5,6%. Entre os adolescentes, a situação é ainda mais preocupante: são 33% com excesso de peso e obesidade. No mundo, a média global é de 18,2%.

Para Cristiano Boccolini, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e coordenador do Observa Infância, o vilão que contribui para este quadro é conhecido: alimentos ultraprocessados.

"Esses produtos passam por processos de industrialização e recebem químicos que mudam a palatabilidade, ou seja, o sabor, dos alimentos. Eles passam a ter uma hiperpalatabilidade, passam a cativar, viciar, o paladar da população para consumir esses produtos”, explica Boccolini em entrevista à DW, mencionando refrigerantes, salgadinhos, biscoitos como exemplos.