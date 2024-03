Alemanha enfrenta nova onda de greves nos transportes

Maquinistas preparam "onda de greves"

A disputa entre a operadora de trens alemã Deutsche Bahn e o sindicato dos ferroviários GDL entrará nesta semana em uma nova fase, com uma nova greve de 35 horas dos maquinistas com início marcado para a tarde desta quarta-feira.

Além de um aumento salarial para ajudá-los a enfrentar a alta no custo de vida, os maquinistas querem uma redução da semana de trabalho de 38 para 35 horas, sem redução nos ganhos. Claus Weselsky, diretor do GDL, disse que as conversas com a empresa fracassaram.

A Deutsche Bahn afirma ter feito concessões, com a oferta de 13% de aumento salarial, além da opção do corte de uma hora na jornada semanal a partir de 2026.

Os trens de carga vão parar de circular no fim da tarde desta quarta-feira, e os de passageiros, às 2h horas da manhã de quinta-feira, no horário local.

"A primeira greve vai durar 35 horas para que todos no país possam sentir sobre o que estamos falando", disse Weselsky, acrescentando que outras paralisações também acontecerão.