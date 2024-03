As falsas promessas dos suplementos alimentares - Ginkgo, colágeno, cúrcuma e vários outros são um mercado de bilhões com muita promoção nas redes sociais. Mas eles raramente são regulamentados e controlados, e as promessas de benefícios geralmente são falsas.Muitas pessoas tomam suplementos alimentares que prometem melhorar a pele e o cabelo, fortalecer o sistema imunológico ou melhorar o desempenho, entre inúmeros outros supostos benefícios. Magnésio, ferro, vitamina D, colágeno e muitos outros fazem parte de um mercado de bilhões.

A especialista em nutrição Angela Clausen, do centro de aconselhamento ao consumidor do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, lida há anos com esse tema. "O problema é que muitas pessoas veem os suplementos alimentares como uma espécie de medicamento natural e os usam de acordo com essa visão: para tratar ou mesmo curar doenças", diz. "Porém, suplementos alimentares apenas fornecem componentes essenciais que não estão em quantidade suficiente na dieta das pessoas."

Muitos suplementos alimentares são apenas dinheiro jogado fora. Entretanto, algumas substâncias, como vitamina D, iodo ou selênio, podem até mesmo ser prejudiciais se consumidas em excesso.