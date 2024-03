Descompasso sexual no relacionamento? Você não está só

Casais com um desejo sexual incompatível, que esteja causando problemas no relacionamento, devem ter uma "conversa aberta sobre as necessidades sexuais", diz Mark: "vocês devem tentar descobrir como suas vontades individuais podem ser atendidas de forma que funcione para o casal."

Para muitas pessoas, diz Mark, o desejo por sexo é, na verdade, um desejo de proximidade e intimidade. O bom sexo em um relacionamento pode servir como confirmação de que somos desejados.

As declarações de afeto e os toques que não levam ao sexo, como abraços, mãos dadas, beijos ou outros tipos de demonstrações de carinho em público são maneiras pelas quais alguns casais conseguem preencher essa lacuna, diz a médica.

O relacionamento com Ben não foi a primeira vez que Andrea teve uma experiência de incompatibilidade sexual. Anteriormente, Andrea namorou um homem que não podia fazer sexo com penetração por motivos de saúde. Mas, com ele, Andrea nunca viu a incompatibilidade como um problema.

"Ele me fazia sentir muito desejada. Ele me elogiava muito. E eu sabia que ele se sentia atraído por mim e que me achava uma mulher bonita. E ele procurava várias maneiras de flertar comigo e de me satisfazer com alternativas à penetração", conta Andrea.

Não existe vida sexual "normal"