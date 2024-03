Haiti declara emergência após fugas em massa de presos

Jimmy Cherisier, um dos mais poderosos líderes criminosos do Haiti, conhecido pelo apelido Barbecue ("churrasco"), afirmou em vídeos postados nas redes sociais que o objetivo dos insurgentes é derrubar o primeiro-ministro Ariel Henry, que governa o país desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021.

Fugas em massa

Apenas uma centena dos cerca de 3.800 detentos da Penitenciária Nacional – a maior do país – ainda estavam no local após a fuga deste fim de semana, afirmou Pierre Esperance, da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. "Contamos muitos corpos de prisioneiros", relatou.

Entre os poucos detentos que permaneceram no presídio, estava um grupo de 18 ex-soldados colombianos acusados de atuarem como mercenários e de envolvimento no assassinato de Moïse.

No sábado à noite, os colombianos divulgaram um vídeo pedindo ajuda, afirmando que as gangues massacravam pessoas indiscriminadamente dentro das celas. Um deles disse a jornalistas que não fugiu porque era inocente. O Ministério do Exterior da Colômbia pediu ao governo do Haiti proteção especial ao grupo.

Outro presídio em Porto Principe com cerca de 1.450 detentos também foi invadido. Não havia ainda informações sobre quantos prisioneiros fugiram do local.