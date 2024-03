Olaf Scholz se diz contra extradição de Assange para os EUA - Chefe de governo alemão espera que tribunais britânicos protejam o australiano, que correria risco de "perseguição" se deportado para os Estados Unidos. Advogados de Assange antecipam pena de até 175 anos de prisão.O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, se manifestou nesta segunda-feira (04/03) contra a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos.

"Acho que seria bom se os tribunais britânicos lhe concedessem a proteção necessária, porque ele deve sofrer perseguição nos Estados Unidos, dado que traiu segredos de Estado", afirmou o chefe de governo alemão durante sessão de perguntas e respostas num centro profissionalizante do sul da Alemanha.

Ele disse ter impressão de que as chances de uma extradição diminuíram, considerando que os representantes americanos foram "incapazes de assegurar aos juízes britânicos, na última audiência, que a possível punição estaria dentro de um âmbito justificável do ponto de vista do Reino Unido". Washington quer que o australiano de 52 anos responda à Justiça nacional por acusações de espionagem.