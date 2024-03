ONU: Guterres não ocultou violência sexual do Hamas - Israel acusa secretário-geral da ONU de haver silenciado sobre registros de violações e tortura sexualizada pelo grupo palestino durante o ataque de 7 de outubro e mais além. Tel Aviv vem pedindo demissão de Guterres.O gabinete do secretário-geral das Nações Unidas nega que António Guterres tenha tentado silenciar um relatório sobre as acusações de violência sexual durante os ataques do grupo palestino Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023.

O trabalho da representante especial da ONU para a violência sexual em conflitos, Pramila Patten, cujo relatório foi publicado nesta segunda-feira (04/03), "foi realizado de forma meticulosa e diligente", afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres, à agência de notícias AFP.

Respondendo às acusações do ministro do Exterior de Israel, Israel Katz, que convocou para consultas o embaixador israelense junto das Nações Unidas, Dujarric assegurou que "em nenhuma circunstância o secretário-geral fez algo para ocultar este relatório".