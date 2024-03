Passado escravagista pode custar R$ 6,2 bilhões à Igreja Anglicana - Grupo independente de supervisão considera insuficientes os 100 milhões de libras prometidos pela Church of England, a fim de compensar suas conexões históricas com a escravidão.O órgão supervisor independente Oversight Group aconselha a Igreja Anglicana a decuplicar, para 1 bilhão de libras esterlinas (1,17 bilhão de euros, R$ 6,28 bilhões), o fundo criado para compensação de seus laços históricos com o comércio de escravos.

A Church of England é a matriz do anglicanismo global, totalizando cerca de 85 milhões de membros. Em janeiro de 2023, o órgão Church Commissioners, que administra suas reservas e ativos, anunciou que contribuiria com comunidades afetadas pela escravidão com 100 milhões de libras, distribuídos ao longo de nove anos.

O compromisso foi consequência de a instituição ter reconhecido que fora financiada com investimentos da South Sea Company, uma multinacional do século 18 envolvida no tráfico transatlântico de escravos.