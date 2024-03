Supremo dos EUA libera Trump para concorrer a primárias

Tanto os juízes mais progressistas quanto os mais conservadores expressaram desconforto com a ideia de estados, de forma individual, interpretarem a elegibilidade constitucional de um candidato a um cargo nacional.

A decisão foi tomada sem a presença dos magistrados no tribunal, já que a próxima audiência só está programada para 15 de março. Dessa forma, atenderam às pressões do apertado calendário eleitoral e às solicitações do Partido Republicano do Colorado, que pediu que agissem antes da "Super Terça", quando 15 estados, incluindo o Colorado, realizarão primárias. Assim aumentam as chances de que Trump venha a enfrentar no próximo pleito o atual presidente, o democrata Joe Biden.

av (EFE,Lusa)