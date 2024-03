UE debate se é possível fortalecer defesa sem cortes sociais

Preparativos para a campanha eleitoral

Os social-democratas estão à frente de governos na Alemanha, na Espanha, na Romênia e na Dinamarca e de um governo interino em Portugal. Analistas preveem que eles continuarão sendo a segunda maior força no Parlamento Europeu após as eleições europeias, que ocorrerão em todos os 27 países-membros da União Europeia no início de junho.

Mas os valores listados por Garcia Perez, e que são a base do apelo dos socialistas entre a classe trabalhadora da Europa, podem estar em risco. Enquanto a UE se esforça para continuar apoiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia e se vê confrontada com a necessidade de investir mais em sua própria defesa, crescem os apelos para mudar prioridades e financiar esses atuais desafios com cortes nos gastos sociais.

"O apoio público para pagar a conta da defesa é frágil", diz o economista e especialista em política de defesa Marcel Schlepper, do Instituto Ifo, uma instituição de pesquisa com sede em Munique.

Ele e outros pesquisadores publicaram recentemente um paper sobre o assunto. A conclusão: embora os europeus estejam, em geral, cientes de que precisam elevar os gastos com defesa, a atitude deles muda quando se trata da contribuição de seu próprio país.

No momento, há apenas quatro países na Europa – Suécia, Bulgária, Alemanha e Noruega (que não é membro da UE) – nos quais mais de 50% da população é a favor de que seu próprio governo gaste mais em defesa.