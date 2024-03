UE multa Apple em 1,8 bilhões de euros por práticas abusivas

"Isso é ilegal de acordo com as regras antitruste da UE", reforçou.

Esse modelo de negócios, acrescentou, pode ter feito com que muitos usuários da Apple pagassem preços "significativamente mais altos" pelas altas taxas impostas pela empresa aos desenvolvedores, que foram repassadas aos consumidores.

"Ordenamos à Apple que remova as disposições necessárias e que se abstenha de práticas semelhantes no futuro", disse Vestager em uma coletiva de imprensa. Ela afirmou que a multa equivale a 0,5% do faturamento mundial da Apple.

Apple quer recorrer

A Apple disse, em nota, que recorrerá da decisão que, segundo a empresa, foi tomada "apesar de a Comissão não ter conseguido descobrir qualquer evidência crível de danos ao consumidor".

O Spotify disse em um comunicado que a multa indica que "nenhuma empresa, nem mesmo um monopólio como a Apple, pode ter o poder de controlar como outras empresas se relacionam com seus usuários".