Grupo de esquerda reivindica sabotagem contra gigafábrica daTesla na Alemanha

Quais são os planos da Tesla para o local?

A montadora pretende expandir sua fábrica, que hoje tem capacidade de produzir cerca de 500 mil carros por ano. A Tesla quer dobrar a capacidade do local para produzir 100 gigawatts-hora de baterias e um milhão de carros por ano, o que lhe permitiria assumir um papel de liderança no mercado europeu.

O plano foi bloqueado após residentes da região terem votado contra um pedido para derrubar árvores para abrir caminho para a expansão da fábrica. Ambientalistas que protestavam na semana passada contra o plano já haviam dito que planejavam ocupar a floresta.

A fábrica registra conflitos com ativistas e moradores desde o início de seu projeto. Habitantes da região ficaram preocupados com a grande quantidade de água necessária, bem como com a velocidade com que a construção progredia. A fábrica foi inaugurada 2022.

