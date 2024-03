"IA influencers" e o padrão estético irreal

O tempo em que nos preocupávamos com o excesso de perfeição exibido nas redes por blogueiras talvez pareça, no futuro próximo, um tempo inocente. Afinal, com as influenciadoras geradas por IA tudo pode piorar. E muito.

Isso porque elas exibem um padrão de beleza que é literalmente surreal e inalcançável para uma pessoa de carne e osso, já que ela não é um ser humano. Que efeito pode ter isso em uma adolescente naquele momento em que todas são inseguras com seus corpos?

Preocupados com os efeitos negativos que essas imagens mais que perfeitas podem gerar em crianças e adolescentes, a associação americana Parents Together lançou no mês passado uma carta aberta para o TikTok, que reúne mais de 12 mil assinaturas. Nela, os pais pedem que a plataforma marque claramente, e com destaque, quais influenciadores são geradas por inteligência artificial.

Segundo a associação, após a divulgação da carta, alguns destes perfis falsos foram removidos da plataforma, mas milhares continuam ali influenciando crianças e adolescentes, que são os principais usuários da plataforma. Essa busca pelo corpo ideal pode causar, entre outras coisas muito sérias, distúrbios alimentares e transtornos emocionais.

Celebridades e Coachella

Nesse mercado, há top influenciadoras geradas por IA como Lil Miquela, uma das pioneiras. Ela chegou a ser garota propaganda da BMW e posou com celebridades no festival Coachella. Lil tem mais de 1,6 milhão de seguidores e seus criadores assumem no Instagram que ela é um "robô de 19 anos vivendo em Los Angeles". Mesmo assim, seguidores reagem às suas publicações falando com ela como se ela fosse uma pessoa.