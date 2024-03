O que é a superterça nos EUA e no que prestar atenção - Data na qual o maior número de estados realiza eleições primárias pode definir rumos da corrida à Casa Branca.Nos Estados Unidos, esta terça-feira (05/03) é chamada de superterça porque mais delegados estão em jogo, tanto do lado democrata como do republicano, do que em qualquer outra data durante a campanha das eleições primárias para a disputa pela Casa Branca.

Os delegados são os representantes dos estados na convenção nacional que vai decidir quem será o candidato do partido na eleição presidencial de 5 de novembro. Eles depois votam segundo os resultados das eleições primárias nos seus estados.

Até aqui tudo indica que a eleição de novembro será uma repetição do duelo entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. Assim, o aspecto mais interessante desta superterça são os sinais que ela pode enviar de quais são os pontos fracos na campanha de cada um.