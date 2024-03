Por que a Índia é palco de tantos estupros?

"Estamos vendo agora a pior fase da violência sexual e da misoginia", disse à DW Kavita Srivastava, secretária geral da ONG de defesa dos direitos humanos Peoples Union of Civil Liberties (PUCL, União Popular pelas Liberdades Civis).

"Esta é a nova Índia, onde parece haver um colapso completo do Estado de direito, que está afetando diretamente as mulheres, já que é também um período de consolidação despudorada do patriarcado."

Srivastava, que fez campanha pela segurança das mulheres, diz que a violência contra as mulheres parece ter se tornado ainda mais normalizada. "Por exemplo, os trolls nas mídias sociais, que querem silenciar, abusar ou estuprar toda mulher assertiva ou sua filha, não são responsabilizados", disse. "Com a crescente impunidade dos violadores e os instrumentos judiciais também se rendendo aos senhores políticos, o combate ao estupro se tornou difícil."

Jaya Velankar, diretora da Jagori, ONG especializada em questões femininas, vê o aumento dos crimes sexuais contra as mulheres no país, assim como o tratamento dado às que estão nos degraus mais baixos do rígido sistema de castas do país, como resultado da cultura de impunidade de cima para baixo, que atua como um fator encorajador. "Isso é uma reação contra as mulheres que ocupam mais espaços públicos e desafiam a hegemonia masculina em quase todas as esferas da vida", disse Velankar à DW.

"A maioria dos homens está sobrecarregada e não sabe como lidar com seus egos feridos, e o desemprego generalizado criou uma desesperança geral", acrescentou.

Velankar também se referiu aos baixos níveis de condenações, com casos que ficam emperrados por anos no sistema de Justiça criminal da Índia. "Investigações de má qualidade em casos de estupro e coleta deficiente de provas na fase preliminar também são fatores que têm ajudado os detentores de poder e conexões políticas a saírem livres", disse Velankar.