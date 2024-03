Ucrânia diz ter destruído navio militar russo no Mar Negro

A pressão ucraniana sobre as embarcações militares russas permitiu a reabertura de alguns dos portos ucranianos do Mar Negro ao tráfego comercial no final do ano passado.

Em dois anos de guerra, as forças de Kiev conseguiram afastar a poderosa frota russa do Mar Negro com mísseis e drones navais e reabrir um corredor marítimo para exportar suas vastas reservas de grãos. De acordo com os militares ucranianos, cerca de um terço das embarcações militares russas na área foram "inutilizadas".

"A frota russa do Mar Negro é um símbolo de ocupação. Ela não pode estar na Crimeia ucraniana", disse nesta terça-feira o chefe de gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

A Crimeia, uma península anexada por Moscou em 2014, é regularmente alvo de Kiev devido à sua importância logística para as operações russas.

Ataques de drones em solo russo

A inteligência militar também executou um ataque de drone na terça-feira contra um depósito de petróleo no distrito de Gubkin, na região fronteiriça russa de Belgorod, disse uma fonte militar ucraniana. Nas últimas semanas, houve vários ataques desse tipo contra a infraestrutura de petróleo em território russo.