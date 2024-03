Venezuela marca data de eleição presidencial - Pleito será em 28 de julho, dia do aniversário de Hugo Chávez. É esperado que o presidente do país, Nicolás Maduro, busque a reeleição. Principal candidata da oposição está impedida de concorrer.A eleição presidencial da Venezuela será realizada em 28 de julho, anunciou nesta terça-feira (05/02) a autoridade eleitoral do país, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão controlado pelo governo, após um acordo firmado entre o regime de Nicolás Maduro e a oposição. O dia escolhido para a votação coincide com a data de aniversário de Hugo Chávez.

O presidente do CNE, Elvis Amoroso, anunciou em uma entrevista coletiva que a diretoria do órgão aprovou "por unanimidade" a data das eleições, a serem realizadas pouco mais de cinco meses antes de o vencedor assumir o cargo, em 10 de janeiro de 2025.

O cronograma "contempla todos os requisitos constitucionais, legais e técnicos", disse o presidente do CNE, Elvis Amoroso, ex-controlador responsável pela desqualificação de oponentes e sancionado pelos Estados Unidos em 2017 e pela União Europeia em 2020.