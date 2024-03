Alemão se vacinou 217 vezes contra covid, sem danos à saúde - Caso não só chamou a atenção pela quantia de doses, mas também porque paciente mantém sistema imunológico saudável, de acordo com estudo publicado na revista científica "The Lancet Infectious Diseases".Por motivos pessoais que permanecem em segredo, um homem de 62 anos na Alemanha se vacinou 217 vezes contra a covid-19. Seu caso não só chamou a atenção por causa do número de doses, mas também porque ele continua tendo um sistema imunológico saudável, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira (03/04) na revista The Lancet Infectious Diseases.

Pesquisadores da Universidade e do Hospital Universitário de Erlangen, no sudeste da Alemanha, que tomaram conhecimento do homem pela imprensa, analisaram amostras de sangue do paciente coletadas e armazenadas ao longo dos últimos anos.

Eles descobriram que o sistema imunológico dele não só estava funcionando normalmente, como também que certas células de defesa e anticorpos contra o Sars-CoV-2 eram significativamente mais numerosos do que em pessoas que haviam recebido apenas três vacinas, informou a equipe.