Brasileiras presas em Frankfurt pedirão indenização maior

Kuss de Souza disse que as ações da polícia e da Justiça alemã no caso foram marcadas por erros. E que, além do dano moral de serem presas injustamente e, no caso de Kátyna, não ter recebido na prisão os medicamentos que necessitava, pedirá que o Estado alemão as indenize pelo custo da viagem perdida, dos celulares apreendidos, do gasto com advogados e psicólogos e do dinheiro que deixaram de ganhar no trabalho em função do episódio.

A decisão que reconheceu o direito de elas serem indenizadas, notificada no dia 29 de fevereiro, foi "muito gratificante", afirma a advogada. "Sabemos que elas são inocentes, mas ler um documento oficial afirmando que o governo alemão tem a obrigação de indenizá-las é o primeiro passo para se fazer Justiça." Agora será iniciada a fase do processo na qual será estipulada o valor total da compensação.

Diversos detalhes do caso seguem sem respostas, como qual é o braço da organização criminosa na Alemanha que receberia a droga e por que no momento da apreensão não foi verificado quem estaria esperando as malas com cocaína caso elas tivessem chegado à area de retirada de bagagens.

Um caso semelhante ocorreu em novembro passado na Turquia, quando um casal líbio-brasileiro foi preso por suspeita de tráfico de cocaína. Kuss de Souza afirma que ela seria arrolada como testemunha no caso, mas decidiu por enviar um relatório à Justiça turca detalhando os elementos do processo ocorrido na Alemanha.

Depois do caso ocorrido em Frankfurt, uma operação da Polícia Federal brasileira deteve suspeitos de atuar em uma quadrilha responsável por trocar etiquetas de bagagem para o tráfico de drogas, e o governo federal lançou um programa para endurecer a segurança das áreas de aeroportos que lidam com o despache de malas em viagens internacionais.

Leia abaixo trechos da entrevista com a advogada do casal: