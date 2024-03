Dengue impulsiona onda de desinformação na América Latina

A Oxitec produz mosquitos machos modificados que cruzam com fêmeas selvagens. Por conta da alteração em um gene, as fêmeas que resultam da reprodução não conseguem atingir a fase adulta. Como apenas as fêmeas da espécie picam, o método tende a reduzir os casos de dengue.

A diretora-executiva da Oxitec no Brasil, Natália Ferreira, afirma que a medida é eficaz no controle da população dos mosquitos. Segundo ela, mais de 100 prefeituras estão em contato com a companhia neste momento para adquirir os Aedes do Bem. "A demanda aumentou" na atual crise, aponta. Sobre os resultados, a diretora afirma que a técnica reduz os espécimes em mais 90% nas regiões em que há soltura quando comparado com as que não aplicam o método.

Já o World Mosquito Program, apoiado pelo Instituto Gates, aplica na América Latina um método em que mosquitos são infectados com a bactéria Wolbachia, que reduz a capacidade do Aedes aegypti transmitir doenças.

Até 2023, em Medellín, a região em que houve maior liberação de mosquitos com este método, a técnica era celebrada como responsável pela queda de até 47% dos casos de dengue nos bairros em que houve a soltura. No Brasil, também houve aplicação do método com a Wolbachia, e os registros apontaram até 38% de queda nos casos de dengue.

El Niño e a tempestade perfeita

No entanto, em 2024, o quadro se alterou brutalmente. Medellín, conhecida como "Cidade da Eterna Primavera" por seu clima ameno ao longo de todo o ano, enfrentou aumento de temperaturas, o que impulsionou a reprodução dos mosquitos. Junto, veio uma disparada nos casos de dengue. No departamento da Antioquia, cuja capital é Medellín, os casos subiram 292% neste ano.