Greve leva aeroporto de Frankfurt a fechar para decolagens - Aeroporto de Hamburgo também cancela partidas devido a protesto de equipes de segurança. Funcionários de solo da Lufthansa também fazem nova greve nacional, em meio a mais uma paralisação de trens no país.O aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, e o de Hamburgo estarão fechados para a partida de passageiros nesta quinta-feira (07/03) por causa de uma greve da equipe de segurança, enquanto o transporte público no país deverá ser prejudicado por uma greve no setor ferroviário.

O fechamento dos aeroportos de Frankfurt e Hamburgo nesta quinta-feira ocorre ao mesmo tempo em que o sindicato Ver.di convocou uma outra paralisação no setor aeroviário: a dos funcionários de solo da companhia aérea nacional alemã Lufthansa, a partir da noite desta quarta-feira em uma disputa salarial atual para cerca de 25 mil trabalhadores da empresa.

Paralisação de trens