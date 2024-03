Guerra na Ucrânia é tema de mural inaugurado em São Paulo

Nesta terça-feira (05/03), o artista apresentou a obra The Exchange, criada em parceria com o brasileiro Eduardo Kobra, a pedido do Instituto Ucraniano, ligado ao governo de Kiev e que desde o início do conflito em grande escala busca difundir a cultura ucraniana para o resto do mundo. Desde 27 de fevereiro, os artistas trabalham no mural localizado na avenida Pedroso de Morais, na zona oeste da capital paulista.

Entre curvas e cores

De um lado, a dançarina típica do país europeu, com seus trajes e tradicionais, feição serena e mãos expressivas em tons suaves. De outro, as cores caleidoscópicas que são assinatura do muralista brasileiro, com mãos refazendo um vaso com as cores da bandeira ucraniana.

"Fiz uma pesquisa sobre a história da Ucrânia e vi essa peça típica que está em várias casas ucranianas; peguei esse vaso representando o próprio país e coloquei as cores da Ucrânia sob trabalho do oleiro", explica Eduardo Kobra. "O oleiro é aquele que trabalha, que constrói o vaso, e essas quatro mãos que estão ali representam o povo ucraniano que está ali com a sua resiliência, reconstruindo esse vaso que hoje está trincado, rachado", afirma.

Para o artista brasileiro, todas as guerras em curso hoje no mundo são injustificáveis por conta dos números gigantescos de mortes, tanto de civis quanto de militares. "Eu venho trazendo esses apelos através da obra, falando de paz, de tolerância, de respeito, de coexistência, afinal de contas, a gente vê tantas guerras no mundo em nome de Deus", critica.

"E agora o Sasha vindo lá da Ucrânia com essa autorização especial do governo, é uma honra estar com ele aqui pintando; ele me contou histórias difíceis, umas histórias pesadas de amigos, familiares mortos, e eu acho que nós estamos aqui lutando também, só que de uma outra maneira", afirma.