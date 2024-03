Política externa de Lula para a África está parada no tempo - Em seu giro por países africanos, Lula quis evocar os velhos tempos da cooperação pós-colonial. O resultado foi desinteresse educado: há muito, outras potências trabalham duro para ampliar sua influência - com sucesso.A viagem de Luiz Inácio Lula da Silva ao Egito e Etiópia para a cúpula da União Africana demonstrou quão atrasada está a política brasileira para o exterior. Sobretudo num continente disputado geopoliticamente como a África: não só a China e a Rússia, mas também a União Europeia e os Estados Unidos, competem lá por matérias-primas e alianças políticas.

Desde o fim do segundo mandato de Lula, em 2010, novas potências regionais passaram a ter influência importante na região – como a Turquia, Índia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Elas põem em questão o papel do presidente do Brasil como autonomeado líder do Sul Global. Seu governo declarou 2024 ano da África para a política brasileira, Lula quer contar com o respaldo dos governos regionais. Porém o mundo se transformou em velocidade meteórica – e ele não parece ter notado.

De 2003 a 2010, Lula lançou uma ofensiva de charme e investimentos na África, com o Itamaraty inaugurando 18 das atuais 33 embaixadas no continente. Multinacionais brasileiras investem sobretudo nas antigas colônias portuguesas, como Angola e Moçambique, com o apoio de generosos créditos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Num giro pela África com o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, o presidente enfatizou acima de tudo o passado colonial comum.