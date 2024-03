Rússia planeja construir usina nuclear na Lua - Ideia está sendo desenvolvida com a China e serviria para abastecer futuras bases lunares, afirma o chefe da agência espacial russa. Estados Unidos também avaliam projetos para uma usina nuclear no satélite.Moscou planeja contribuir com sua experiência na área de "energia nuclear espacial" para um programa lunar conjunto com Pequim que inclui construir uma usina nuclear na Lua, disse o chefe da Roskosmos, a agência espacial russa, Yuri Borisov, nesta terça-feira (05/03).

Borisov afirmou que os painéis para obtenção de energia solar não seriam suficientes para garantir um fornecimento confiável de eletricidade a bases lunares. Como as noites lunares duram 14 dias terrestres, depender exclusivamente da energia solar traz riscos tanto para as missões lunares tripuladas quanto para as não tripuladas.

"Estamos considerando seriamente um projeto para entregar e instalar uma unidade de energia na superfície lunar – em algum momento entre 2033 e 2035 – junto com nossos colegas chineses", disse Borisov em um evento para jovens.