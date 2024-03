Savita Wagner, a alemã que morreu lutando na Ucrânia

"Se você desse um pão, que fosse, eles quase beijavam os seus pés. Aí ficamos sabendo que os russos torturavam." O que havia visto a tornou "agressiva", não lhe bastava mais só prestar auxílio humanitário: "Chega de tratar os sintomas, vamos acabar com a causa" pensou na ocasião.

A alemã não tinha nem experiência militar, nem conhecimentos do idioma ucraniano. No entanto, alguns semestres de curso de medicina bastavam para a prática de "medicina de front": em meio aos combates sanguinários, precisava-se urgentemente de socorristas.

"Se Putin vencer, a Europa tem um problema enorme"

Após dois meses de treinamento básico, em junho de 2022 Savita Wagner foi destacada para a linha de frente no nordeste ucraniano, como soldada de infantaria. Sua suposição era que, no caos dos primeiros meses da guerra, os superiores in loco não haviam sido informados sobre seu histórico medicinal.

Após meses nas trincheiras, foi mobilizada como socorrista, sob o nome de guerra era "Snake". "Estávamos 24 horas no front. Você está num bosque, no meio do nada, com um só aparelho de visão noturna para cinco ou oito pessoas. Algo explode em algum lugar, aí você atira na direção dos russos, como fogo de supressão."

Até mesmo a base da divisão estava ao alcance dos morteiros e tanques russos: "Em qualquer outro exército, a gente teria mudado de posição, mas os ucranianos são durões, de verdade." Não havia água corrente, nem sanitários: "A gente tomava banho na chuva, ficava sempre grata quando chovia. Você está sempre ou suando, ou congelando, sem nada no meio. Numa situação assim, em algum momento você nota que a coisa está te consumindo."