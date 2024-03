Superterça deixa Trump e Biden mais perto da candidatura - Enquanto o presidente democrata Joe Biden venceu em todos os 15 estados em jogo, o ex-mandatário republicano só perdeu para Nikki Haley em Vermont. Nomeações para eleição de novembro estão praticamente fechadas.O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias republicanas em 14 dos 15 estados americanos em jogo na assim chamada Superterça (05/03). Os últimos resultados divulgados foram os de Utah.

Antes, se dera a conhecer a vitória do magnata nova-iorquino no Alasca, com 87,6% dos votos, contra 12% para a antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas Nikki Haley.

Trump venceu também em Massachusetts, Texas, Califórnia, Colorado, Virgínia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Carolina do Norte, Maine, Arkansas e Minnesota, perdendo para Haley apenas em Vermont.