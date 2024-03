Trump tem caminho livre para disputar novamente a Presidência

Com a desistência, o ex-presidente Donald Trump se livrou do último obstáculo para assegurar a indicação para disputar a presidência americana. Antes disso, a popularidade de Trump entre os republicanos já havia resultado na desistência de outros pré-candidatos, como o governador Ron DeSantis, que falharam em se colocar como uma alternativa ao ex-presidente.

A forma como as primárias tem caminhado também vem apontando para uma repetição do duelo Trump contra o atual presidente Joe Biden nas eleições de novembro, como ocorreu em 2020. Assim como Trump, Biden também praticamente asseguou a candidatura pelos democratas. No momento, Biden já garantiu 1.470 dos 1.968 delegados necessários, enquanto Trump conta com 995 de 1.215.

Dessa forma, outra campanha entre Trump, de 77 anos, e Biden, de 81, será o primeiro confronto presidencial repetido nos EUA desde 1956.

Trump domina a Superterça

A desistência de Haley ocorreu depois de Trump dominar a chamada “Superterça”,data crucial das primárias dos EUA, tanto no Partido Republicano quanto no Democrata.

Dos 15 estados americanos que estavam em jogo, a ex-governadora da Carolina do Sul ganhou as primárias somente no pequeno Vermont. Trump, por sua vez, venceu nos outros 14, incluindo Estados com população significativa, como o Texas e a Califórnia.