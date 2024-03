A filosofia de Tomás de Aquino nos tempos atuais

Speer vê a aplicação dos pensamentos do estudioso da Idade Média, que fez da razão um instrumento para busca da verdade, também como uma ferramenta crítica para repensar os programas de conversa e os debates políticos atuais, dominados por chavões: " Ele insistiria na disciplina do pensamento, enfatizaria formulações sensatas e precisas ", diz Speer. "Certamente, Tomás ficaria bastante descontente com a natureza dos debates atuais."

E as fake news, as notícias falsas, que são comuns hoje em dia? "No que diz respeito às notícias falsas", diz Speer, "Tomás de Aquino seria extremamente crítico. Qualquer pessoa que mente deliberadamente e propaga falsos argumentos está contradizendo a razão humana. Isso ocorre porque a razão está em contradição com ela mesma. Para ele, isso seria uma das piores atitudes que uma pessoa poderia ter."

Speer enfatiza um aspecto do jubileu de Tomás de Aquino: a propagação do pensamento. No século XIII, o pensamento do filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), há muito esquecido, de repente estava na boca de todos. Grandes estudiosos muçulmanos e judeus da Andaluzia, no que hoje é a Espanha e o norte da África, enriqueceram o mundo acadêmico com as ideias de Aristóteles. Tomás de Aquino aproveitou desse momento se conectando a ele.

"A Europa não é o centro do mundo"

"Foram os grandes pensadores árabes e judeus, da época de Tomás de Aquino, que abriram o mundo para ele e expandiram a Europa latina", explica Speer com entusiasmo, o mundo filosófico da época: "multilíngue, multiétnico, plurirreligioso". "Tomás já sabia que a Europa não é o centro do mundo. E todo esse conhecimento pode ser usado para refletir sobre essa Europa que está se isolando, para repensar e entender o que significa um pensamento global".Autor: Christoph Strack