Alemanha em alerta por queda de destroços da ISS - Partes de objeto do tamanho de uma SUV descartado pela Estação Espacial Internacional poderão cair no oeste do país. Governo monitora trajetória, mas diz que riscos são mínimos.A Alemanha monitora a trajetória de um objeto lançado há quase três anos pela Estação Espacial Internacional (ISS) que, segundo cálculos da agência espacial alemã, poderá cair nesta sexta-feira (08/03) no estado da Renânia Palatinado, no oeste, ou em outras regiões do país.

Trata-se de um pacote de baterias que foi descartado pela ISS em 21 de março de 2021. O objeto, do tamanho de um automóvel SUV, pesa 2,6 toneladas.

Segundo o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), os cálculos mais recentes demonstram que o pacote poderá entrar na atmosfera sobre a América do Norte, embora isso ainda possa mudar. O objeto entrará em combustão à medida em que se aproximar da superfície terrestre.