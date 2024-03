Dia a dia de médicos no front ucraniano é "filme de terror"

A poucos metros, Vitaliy também espera para ser operado, e descreve algumas das armas de que precisou se defender, em sua estreita trincheira no front: "Primeiro chegam as bombas, depois os drones jogam granadas, e por último eles mandam os drones kamikaze atrás de você." Quando ouviu um desses vindo em sua direção, só teve tempo de se encolher, antes que ele explodisse, ferindo-lhe as costas. Hoje os cirurgiões tentarão reconstituir seus músculos.

"Não é cinismo, é autoproteção"

As cirurgias de hoje foram bem, mas o turno de Valentyna Lisnycha está longe de terminar. De prontidão toda a noite, se for necessário ela volta à sala de operações. As noites são o período mais intenso para novas admissões da frente de batalha. Uma ambulância estaciona diante do hospital. Os paramédicos transportam um homem uniformizado na maca, inconsciente e coberto de queimaduras.

Outro soldado é trazido. Nas costas de sua mão, o pessoal do hospital escreveu um número: 24.356. A contagem começou em 24 de fevereiro de 2022, com o início da invasão russa em grande escala. E esse é apenas um dos grandes estabelecimentos que tratam dos feridos de guerra.

"Nós estamos todos esgotados", queixa-se Lisnycha, "mas compreendemos que outros estão sofrendo mais." Apesar de todo o estresse, poucos médicos deixaram seus postos desde que a guerra começou. Quase todos têm parentes próximos lutando nas linhas de frente.

"Deixamos de perguntar aos nossos pacientes como eles ficaram feridos", admite a cirurgiã-chefe. "Não é que a gente não se importe. Mas é preciso manter uma certa distância da coisa toda. Não é cinismo, é autoproteção."