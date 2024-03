Há 25 anos, morria o dicionarista e intelectual Antônio Houaiss

Com as atualizações do dicionário, o instituto mantém viva a obra de Houaiss. "A primeira edição […] foi publicada no Brasil em 2001 e a partir de então jamais deixou de ser acrescentado de neologismos e novas acepções, assim como aprimorado nas informações que presta, seguindo os preceitos acordados por nós no seu início", garante o filólogo. "Tal processo é posto em prática todos os dias do ano. Como muitos grandes dicionários e enciclopédias pelo mundo, ele hoje só existe em suporte internético, mas isso possibilita que seja constantemente atualizado."

Trajetória

Não se trata da única realização de Antônio Houaiss. Intelectual de destaque, ele foi foi filólogo, crítico literário, tradutor, diplomata, enciclopedista e ministro da Cultura — durante o governo Itamar Franco (1930-2011), no início dos anos 1990.

Houaiss começou a lecionar português aos 16 anos, no Rio. Mais tarde trabalhou como enciclopedista, tendo sido o organizador de duas das mais importantes enciclopédias feitas no país, a Delta-Larousse e a Mirador Internacional. Como tradutor, sua grande obra foi trazer o clássico Ulisses, do irlandês James Joyce (1882-1941), para a língua portuguesa.

"O legado dele começa pela tradução do Ulisses, que se trata de um feito para a cultura lusófona, algo gigantesco, naquele momento uma coisa de dificílima execução, uma coisa rara. Havia poucas traduções do Ulisses e ele encarou aquilo e chegou a um resultado brilhante”, elogia Galindo — ele próprio autor de outra tradução da obra de Joyce para o idioma português.

Em 1971, Houaiss foi eleito para a Academia Brasileira de Letras — ocupou a cadeira 17 e presidiu a casa em 1996. Como diplomata, seu grande feito foi ter sido um hábil articulador do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 1990 mas ainda sem adoção completa pelos países da comunidade lusófona. Ao lado da escritora Nélida Piñon (1937-2022), ele foi interveniente brasileiro na reunião que sacramentou o acordo, ocorrido na Academia das Ciências de Lisboa em outubro de 1990.