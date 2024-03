Mundo bate recorde de temperatura pelo 9º mês consecutivo - Dados do Observatório Europeu de Mudanças Climáticas mostram que esse foi o fevereiro mais quente da história. Situação dos oceanos também preocupa.Fevereiro de 2024 foi o nono mês consecutivo a registrar recordes globais de temperatura, segundo dados do Copernicus, o programa de observação de mudanças climáticas da União Europeia, divulgados nesta quinta-feira (07/03). O planeta registra recordes de temperaturas mensais consecutivos desdee junho de 2023.

No último mês, os termômetros dispararam em diversas partes do planeta. Desde a Sibéria até à América do Sul, com a Europa registrando também o inverno mais quente da história. A temperatura média do ar foi de 13,54ºC, um aumento de 0,81ºC em relação aos 30 dias anteriores e de 0,12ºC em comparação com o recorde anterior para o mesmo mês medido em 2016.

"Fevereiro junta-se à longa série de recordes dos últimos meses", disse o diretor do Copernicus, Carlo Buentempo, em um comunicado. "Por mais notável que isto possa parecer, não é realmente surpreendente, pois o aquecimento contínuo do sistema climático conduz inevitavelmente a novas extremos de temperatura", completou.