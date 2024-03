O que é o Antropoceno?

Antropoceno ou não?

Outros especialistas questionam essa conclusão. Cientistas agrupados no Grupo de Trabalho do Antropoceno tentaram, por mais de uma década, formalizar a nova época por meio de um comitê independente de especialistas da União Internacional de Ciências Geológicas.

No entanto, segundo informações do The New York Times em 5 de março, uma "grande maioria" dos aproximadamente 24 membros do comitê rejeitou uma proposta de confirmar que o Antropoceno teve início por volta de 1950. A proposta não poderá ser reconsiderada por uma década.

Aqueles que apoiam a ideia de assinalar uma nova época sugerem que o início do Antropoceno ocorreu durante a revolução industrial, quando os seres humanos começaram a queimar combustíveis fósseis e a emitir gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono.

Alguns defendem que o início ocorreu nos anos 1950, quando o impacto da humanidade no planeta começou a se intensificar. Testes nucleares atmosféricos nas décadas de 1950 e 1960, por exemplo, espalharam uma camada de isótopos de plutônio, resultando em um aumento nos sedimentos - um marcador radiológico distintivo deixado pela atividade humana.

O que é uma época geológica?