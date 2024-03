Otan oficializa entrada da Suécia como 32º membro da aliança

Blinken observou que antes de o presidente russo, Vladimir Putin, ordenar a invasão da Ucrânia, poucos poderiam esperar que a Suécia e a Finlândia fossem se juntar à aliança. Em sua opinião, "não há exemplo mais claro do que hoje da derrocada estratégica que a invasão russa de Putin na Ucrânia se tornou para a Rússia", disse o secretário de Estado.

Kristersson se reunirá com o presidente Joe Biden, e será convidado de honra na ocasião do discurso do líder americano sobre o estado da nação em uma sessão conjunta do Congresso.

Uma nota oficial divulgada pela Casa Branca nesta quinta-feira afirma que a adesão da Suécia à aliança "deixará os Estados Unidos e nossos aliados ainda mais seguros". "A Otan é a mais poderosa aliança de defesa na história do mundo, e é hoje tão fundamental em garantir a segurança de nossos cidadãos quanto era há 75 anos, quando foi fundada em meio aos destroços da Segunda Guerra", diz o comunicado.

Fim da neutralidade

A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia fez com que a Suécia, assim como a vizinha Finlândia que aderiu à Otan em 2023, abandonasse a neutralidade que caracterizou a política externa dos Estados nórdicos durante a Guerra Fria.

A adesão sueca, no entanto, enfrentou resistência da Turquia e Hungria, dois países-membros da Otan. O governo turco havia criticado as autoridades do país nórdico pelo que chamou de "clemência" com os militantes curdos refugiados em seu território e exigiu a extradição de dezenas deles.